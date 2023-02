Brian Brobbey moet zich melden bij Jong Ajax

Brian Brobbey moet opdraven bij Jong Ajax. Ⓒ ANP/HH

Brian Brobbey staat maandagavond in de basis bij Jong Ajax. Zondag scoorde de 21-jarige spits nog twee goals in de Eredivisie, maar een dag later moet hij zich dus melden voor een wedstrijdje in de Keuken Kampioen Divisie.