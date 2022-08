Corona-ophef na cricketwedstrijd: ’Djokovic mag Australië niet in, maar dit mag wel?’

Zondagochtend werd Tahlia McGrath wakker met milde symptomen, waarna de Australische positief testte op het coronavirus. Mochten de Commonwealth Games doorgaan in haar thuisland, zou ze verplicht zeven dagen in isolatie moeten. Maar omdat de regels in het Verenigd Koninkrijk ’aanbevolen’ zijn, kon ze in de finale tegen India dus toch gewoon meespelen. Ook de organisatie liet het toe.

Tijdens het volkslied voor de wedstrijd stond McGrath niet tussen haar ploeggenotes, maar na de gewonnen wedstrijd was ze er wel bij voor de podiumceremonie en de andere festiviteiten op het veld. Weliswaar met mondmasker, maar misschien toch niet de slimste keuze.

Curieus: Tahlia McGrath draagt als enige een mondmasker bij de podiumceremonie. Ⓒ ANP/HH

Djokovic

De opwachting van de corona-positieve McGrath zorgde voor heel wat ophef. Vele Indische supporters waren er zeker van dat een Indische speler wel verboden zou worden om deel te nemen na een positieve test. „Dus Australië kan Djokovic verbieden om de Australian Open te spelen omdat hij niet gevaccineerd is, maar ze laten wel een corona-positieve speelster deelnemen aan een cricketwedstrijd?”, klinkt het in een commentaar op het Indische nieuwsmedium Mantavya.

Op Twitter liet sportjournalist Naveen Sharma van zich horen: „Australiërs hechten altijd veel belang aan wat goed en fout is, maar ze vergeten alles wanneer het over henzelf gaat.” Ook veel supporters lieten van zich horen op sociale media.

Bron: Het Nieuwsblad