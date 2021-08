Simon Kjaer blikt terug op drama Christian Eriksen: ’Ik ben geen held’

Kjaer ging direct nadat Eriksen in elkaar zakte voor zijn teamgenoot staan en maande andere spelers hetzelfde te doen. Het angstaanjagende moment was door ’menselijke muur’ niet vastleggen door televisiecamera’s. Later ontfermde Kjaer zich ook over de aangeslagen vriendin van Eriksen.

„Ik ben geen held. Ik deed gewoon wat ik moest doen, zonder na te denken. Precies zoals ieder ander had gedaan, denk ik”, stelt Kjaer, uitkomend voor AC Milan, deze week in gesprek met de Italiaanse krant Corriere della Sera.

Kasper Schmeichel en Simon Kjaer kalmeren Sabrina Kvist Jensen, de vriendin van Christian Eriksen. Ⓒ HH/ANP

„Mijn instinct leidde me. Het was de eerste keer dat ik sowieso meemaakte en hopelijk ook de laatste keer. Het belangrijkste is nu dat Christian in orde is.”

Kopenhagen

Toch was het moment, dat nota bene plaatsvond in Stadion Parken in Kopenhagen, ’een schok die voor altijd zal beklijven’, aldus Kjaer.

„Het was een historische dag voor Denemarken. Toen gebeurde wat er gebeurde, bleven mijn teamgenoten en ik kalm. Wat we deden was een teamprestatie. Uiteraard hadden voor een tegenstander precies hetzelfde gedaan.”