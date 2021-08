Premium Het beste van De Telegraaf

Door weer en wind voor olympische helden

De hockeydames gaan uit hun dak Ⓒ Serge Ligtenberg

Scheveningen - Lang nadat de vlam in Tokio al was gedoofd, ging het feestje op het strand van Scheveningen nog door. Bij het Olympic Festival in Den Haag werd zondagavond een hele rits aan olympische helden en heldinnen gehuldigd. ,,Dat iedereen hier nu zit in de regen en wind is heel mooi.”