Ondanks unieke treffer Cristiano Ronaldo blijft Champions League-voetbal twijfelachtig voor Juventus

Goed voor het 100ee doelpunt van CR7 in dienst van Juventus dus, een prestatie waarvoor de Portugees slechts 131 wedstrijden nodig had. Maar nog straffer: Ronaldo is voortaan de enige voetballer die honderd of meer doelpunten heeft gescoord in drie verschillende competities. Bovendien deed hij dat ook al voor de nationale ploeg.

Veel is de grootmacht uit Turijn daar niet mee opgeschoten in de strijd om de Champions League-tickets. Concurrenten Atalanta en AC Milan wonnen ook en Napoli had dat een dag eerder al gedaan.

Milan vernedert Torino

Juventus blijft met 72 punten vijfde met één punt minder dan Napoli, dat dinsdag met 5-1 won van Udinese. AC Milan overklaste Torino met 7-0 en heeft drie punten meer dan Juve. Dat geldt ook voor Atalanta dat met 2-0 Benevento de baas was.