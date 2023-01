Gehavend Ajax wint in KNVB-beker makkelijk van FC Den Bosch

Het bekerduel in Den Bosch was een tussendoortje voor Schreuder richting de komende Eredivisieduels tegen FC Twente (thuis) en Feyenoord (uit). Met het oog op die eerste krachtmeting van komende zaterdag baart de griepgolf in zijn selectie Schreuder zorgen. Naast Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Mohammed Kudus, die afgelopen zondag tegen NEC al geveld waren door ziekte, ontbraken Jurriën Timber en Edson Alvarez om diezelfde reden. Schreuder merkte op dat zij allemaal actief zijn geweest op het WK in Qatar en vroeg zich af of die inspanning van invloed zou zijn geweest op hun weerstand.

Het was door alle afwezigen improviseren voor Schreuder, die ditmaal een basisplaats inruimde voor Owen Wijndal en Kian Fitz-Jim en Lorenzo Lucca hun basisdebuut liet maken. Brian Brobbey, die in Den Bosch door een schouderblessure ontbrak, verwacht Schreuder sowieso weer terug tegen FC Twente.

Geen kans op stunt

Den Bosch was uitgelopen voor het bekerduel. Vooraf gingen de gedachten in de hoofdstad van Noord-Brabant terug naar de jaren tachtig, toen FC Den Bosch tweemaal in eigen huis Ajax had verslagen. In 1983 werd het in Eredivisie-verband 3-0 door drie doelpunten van Wim van der Horst. Vier jaar schakelde de Bossche voetbaltrots het grote Ajax uit in de KNVB-beker. De winnende treffer werd gemaakt door Ruud Brood, die woensdagavond present was evenals veel oud-ploeggenoten van toen. De teams van 1983 en 1987 waren uitgenodigd om de wedstrijd bij te wonen, zodat ook oud-spelers als Arnold Scholten, Cees van der Linden, Gerard Aichorn en oud-doelman Jan van Grinsven, bekend als ’De Sliert van De Vliert’ acte de présence gaven.

Zo’n stunt zat er ditmaal geen moment in, hoe aanstekelijk de werklust ook was van het team van Jack de Gier. Ajax kwam eenvoudig op voorsprong toen Dino Halilovic in het strafschopgebied Kenneth Taylor ondersteboven gleed en de bal op de stip ging. Dusan Tadic benutte de buitenkans onberispelijk.

Taylor wordt neergehaald, de bal gaat op de stip. Ⓒ ANP Pro Shots

Grote trainingspartij

Francisco Conceição, veelvuldig toegezongen door de Ajax-fans, trof even later de lat, maar na rust verdubbelde Taylor de voorsprong. Met zijn doelpuntviering joeg hij de Bossche fans, die voortdurend bekers bier het veld op slingerden, tegen zich in het harnas. Scheidsrechter Edwin van de Graaf vond zijn gedrag provocerend en trok de gele kaart. Even later werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd, toen Wijndal bij een inworp een enorme bierdouche kreeg.

In het vervolg van de tweede helft was het een grote trainingspartij voor Ajax, dat de bal simpel rondspeelde. Schreuder liet de jonkies Victor Jensen, Christian Rasmussen en Olivier Aertssen invallen. Voor de laatste, een 18-jarige verdediger uit het Zeeuwse Wolphaartsdijk, betekende het zijn Ajax-debuut. In de slotfase debuteerde ook Jorrel Hato nog.

De pas 16-jarige verdediger, evenals Aertssen opgepikt bij Sparta, wordt gezien als het grootste talent in de opleiding van Ajax. En zo beleefde de ploeg van Schreuder een rustige aanloop naar het tweeluik tegen FC Twente en Feyenoord, waarin Ajax na een reeks van vier Eredivisieduels op rij zonder zege weer echt wat moet laten zien en waarin de tegenstand van een heel ander kaliber zal zijn.