Jeroen Zoet op radar Besiktas

Ook Besiktas, dat zich opmaakt voor de hervatting van de Turkse Süper Lig volgende week zaterdag, kent door de coronacrisis nog onduidelijkheid over zijn financiële reikwijdte. Dat maakt dat er nog geen onderhandelingen worden gevoerd tussen de clubs en met de speler zelf, maar de interesse is serieus. Als 11-voudig international, die zesenhalf seizoen eerste keeper was van PSV en eerder indruk maakte in de Champions League, past Zoet in het profiel van de Turkse grootmacht. Dat zagen de Turken bevestigd in duels als huurling bij FC Utrecht.

Zoet traint momenteel weer mee bij PSV, waar hij nog een contract heeft tot volgend jaar zomer. De Eindhovenaren zijn door zijn staat van dienst bij de club bereid om mee te denken wanneer een club zich voor de doelman meldt, maar wel naar redelijkheid.