37 nieuwe olympische coronagevallen, ijshockeybondscoach Canada absent na harde val

Alle mensen die positief zijn getest, zijn in quarantaine geplaatst. Inmiddels staat de teller op 176 positieve coronagevallen sinds 23 januari. Vanaf dat moment is begonnen met tellen omdat toen de eerste mensen naar Peking gingen voor de Spelen, die komende vrijdag beginnen.

Bij de Nederlandse delegatie zijn nog geen coronagevallen gemeld. De meeste atleten zijn sinds donderdag in China. De laatste groep vertrekt woensdag.

Vasnetsova

Een van de atleten die nu al weet dat de Spelen onhaalbaar zijn vanwege corona is de biatlete Valeria Vasnetsova. De 24-jarige Russische heeft positief getest op het coronavirus en wordt vervangen door Evgenia Burtasova.

Vasnetsova onderging de positieve test bij aankomst in Peking, waar ze nu in quarantaine zit. „Helaas blijft mijn olympische droom bij een droom”, schrijft een teleurgestelde Vasnetsova op Instagram. „Misschien zal ik op een dag de kracht vinden om weer op te staan.”

Meerder Russische atleten, waaronder kunstschaatser Mikhail Kolyada en skeletonner Nikita Tregubov, testten positief op het coronavirus voordat ze naar China reisden. Kolyada kan deelname aan de Spelen vergeten, maar Tregubov hoopt op tijd te herstellen zodat hij alsnog naar Beijing kan gaan.

Canadese ijshockeycoach

Ook Claude Julien, bondscoach van de Canadese ijshockeyers, moet de Olympische Spelen in Peking aan zich voorbij laten gaan. Tijdens een voorbereidend trainingskamp in Zwitserland gleed hij bij een teambuildingsactiviteit hard onderuit op het ijs. Julien brak daarbij enkele ribben en mag van doktoren niet het vliegtuig in naar China.

„Claude was buitengewoon enthousiast en vereerd om deel uit te maken van het Canadese team op de Olympische Spelen. We zijn allemaal teleurgesteld dat hij ons in Beijing niet langer zal kunnen leiden”, aldus algemeen directeur Shane Doan.

Assistent-coach Jeremy Colliton neemt de plek in van Julien. „We hebben een zeer hechte en ervaren coachingstaf, die veel kennis heeft opgedaan van Claude in de korte tijd dat we samenwerkten. We zullen elkaar blijven steunen en houden hetzelfde doel voor ogen, namelijk het winnen van olympisch goud”, sprak hij.

Canada, dat in 2014 voor het laatst het olympisch ijshockeytoernooi bij de mannen won, begint het toernooi op 10 februari tegen Duitsland.