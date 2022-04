Sparta pakt in slotseconden punt tegen AZ

Sparta staat nog steeds laatste, maar pakte een belangrijk punt in de strijd tegen degradatie. AZ daarentegen miste in de strijd om Europees voetbal een unieke kans om twee punten in te lopen op nummer vier FC Twente, dat eerder op de avond punten had liggen in de burenruzie met Heracles.

Hollands School

Steijn, zoals gezegd voor het eerst aan het roer bij Sparta, bleek tijdens zijn debuut over aanvallende intenties te beschikken. Waar de opgestapte Fraser zijn kasteelheren in een 5-4-1-systeem liet opereren, daar koos Steijn met 4-3-3 voor de Hollandse School. ,,We hebben niks aan vier keer 0-0 spelen”, verkondigde de nieuwe hoofdtrainer in de aanloop naar het cruciale thuisduel.

Dat leverde op sommige posities ook weer een paar ‘nieuwe’ poppetjes op. Zo vonden Aron Meijers en Sven Mijnans zich zo waar terug in de basisopstelling. Mijnans, een schaduwspits uit Spijkenisse, was de speler die afgelopen seizoen tegen hetzelfde AZ in een legendarische comeback de 4-4 maakte, nadat AZ bij rust met 0-4 leidde.

Linkerkruising

Na een kwartier kwam het eerste gevaar van AZ, waar Tijjani Reijnders op ‘tien’ de voorkeur had gekregen boven Dani de Wit. Maar een poeier van Fredrik Midtsjø richting de linkerkruising werd onschadelijk gemaakt door Sparta-goalie Okoye. Sparta counterde met een lage schuiver van Namli.

Het spel golfde in het tweede deel van de eerste helft op en neer, leverde mogelijkheden op voor Spartaan Lennart Thy en AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal, maar de échte grote kansen waren op slag van rust voor de gasten. Reijnders, na een een-tweetje met Vangelis Pavlidis, vond na een slordige aanname Okoye op zijn plek, terwijl Aboukhlal na een geniale actie van Wijndal de bal van dichtbij voorlangs volleerde. Pavlidis krulde de bal ook nog langs de verkeerde kant van de paal.

Goal Pavlidis

Ook na de thee was de eerste serieus grote kans voor AZ. Sparta-rechtsback Dirk Abels dacht Pavlidis buitenspel te hebben gezet, vlak voordat de Griek werd weggestoken door Aboukhlal. Maar grensrechter Cristian Dobre hield, zo bleek later uit beelden van het VAR-zenuwcentrum, zijn vlag terecht naar beneden. Pavlidis bleef oog in oog met Okoye ijskoud en knalde met zijn twintigste seizoenstreffer de ijskoud de 0-1 binnen.

Nadat Reijnders bij een verkapt schot in de korte hoek de voorsprong voor AZ op een haar na verdubbelde, was Sparta volstrekt uit het niets dicht bij de gelijkmaker. Abels had een heerlijke voorzet in huis die bij de eerste paal bijna door Thy werd binnengetikt.

Bombardement

De kans van de Duitse spits was het startsein voor een Spartaans bombardement, waarbij invaller Tom Beusgelsdijk (met een kopbal), collega-invaller Adrian Dalmau en Mijnans dotten van kansen om zeep hielpen. Met name het intikkertje van Mijnans van een meter of drie, leek amper te missen.

Gezien het handvol goede kansen verdiende het dit seizoen zo moeizaam scorende Sparta wel een punt. En dat punt kwam er dankzij een heerlijke vrije trap van Vito van Crooij. De specialist had met zijn fluwelen rechter amper het net laten bollen, of scheidsrechter Edwin van de Graaf maakte een einde aan de wedstrijd.