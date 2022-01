Hoe nu verder met handbalvrouwen na vertrek bondscoach Monique Tijsterman?

Premium Sport

Uitschakeling op WK komt hard aan bij handbalvrouwen: ’Ontzettend zuur’

Minimaal de kwartfinale, dat was het doel voor de Nederlandse handbalsters op het wereldkampioenschap in Spanje. Verder dan de hoofdfase is de aftredend titelverdediger uiteindelijk niet gekomen. De conclusie na de nipte nederlaag tegen aartsrivaal Noorwegen (34-37) is dan ook klip en klaar voor bon...