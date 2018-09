Van Driel verder in Gold Coast

Darius van Driel. Ⓒ AFP.

Darius van Driel heeft ternauwernood de derde ronde bereikt van het Australian PGA Championship. De Nederlandse golfer werkte vrijdag in Gold Coast zijn tweede ronde af in 73 slagen, één meer dan zijn totaal in de eerste ronde. Met 145 slagen haalde de 27-jarige Van Driel de cut, die was vastgesteld op 146.