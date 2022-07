Max Verstappen snel tijdens laatste training in Silverstone

Verstappen ging rond in 1.27,901. Dat was verreweg de rapste tijd. Teamgenoot Sergio Pérez reed de tweede tijd, maar gaf vier tienden van een seconde toe op Verstappen. Kort daarachter volgde Charles Leclerc (Ferrari), gevolgd door Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton.

Russell rapporteerde dat hij weinig last had van het gestuiter dat Mercedes dit seizoen al zo vaak parten speelde. Hamilton zei aan het einde van de sessie wel dat de achterkant van zijn auto flink op en neer bewoog. Mercedes heeft een flink pakket aan updates meegenomen naar het thuiscircuit en hoopt weer dichter in de buurt bij Red Bull en Ferrari te zijn gekomen.

Bekijk ook: Lewis Hamilton verwijdert neuspiercing en ontloopt straf

Tijdens de derde training bleef het zo goed als droog. De kwalificatie begint zaterdag om 16.00 uur Nederlandse tijd. De kans op regen rond die tijd lijkt groter.