Clubcoryfeeën vertellen over promotiekoorts aan De Dijk Volendam hunkert naar Eredivisie: ’Bij de visboer heeft iedereen het erover’

V.l.n.r.: Henny Schilder, Ab Plugboer en Jack Tuijp. De FC Volendam-coryfeeën hadden in 2008 een belangrijk aandeel in de laatste promotie van hun club. Ⓒ FOTO’S RENÉ BOUWMAN & ORANGE PICTURES

Keert FC Volendam na bijna vijftien jaar afwezigheid terug in de Eredivisie? De ploeg van trainer Wim Jonk heeft vrijdag aan een zege bij FC Den Bosch genoeg om de stap naar het hoogste niveau te maken. Clubcoryfeeën Jack Tuijp (38), Henny Schilder (37) en Ab Plugboer (58) speelden een grote rol in de laatste promotie van de Oranjehemden, in 2008. Op de wereldberoemde dijk haalt het Volendamse drietal herinneringen op aan dat succesvolle tijdperk én vertellen ze honderduit over de promotiekoorts die nu voelbaar is in ’hun’ vissersdorp.