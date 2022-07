Roger Federer diep onder de indruk van opmars Nederlandse tennissers

Tennis

Kyrgios vecht zich naar kwartfinale Wimbledon: ’Glas wijn nodig vanavond’

Nick Kyrgios heeft zich voor het eerst sinds 2015 verzekerd van een plek in de kwartfinales van een grand slam. De nummer 40 van de wereld was in vijf sets te sterk voor de Amerikaan Brandon Nakashima. Het werd in 3 uur en 11 minuten 4-6 6-4 7-6 (2) 3-6 6-2.