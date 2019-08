Van Dijk bindt strijd aan met Messi en Ronaldo

Van Dijk won afgelopen seizoen met Liverpool de Champions League. In de finale wonnen The Reds van Tottenham Hotspur. De Nederlander en zijn club gingen een jaar eerder in een eindstrijd met Real Madrid nog onderuit.

De aanvoerder van Oranje, tot voor kort de duurste verdediger ter wereld, veroverde woensdag met Liverpool ook nog strijd om de Europese Supercup, waarin Chelsea na strafschoppen werd verslagen.

Van Dijk werd in april al verkozen tot speler van het jaar in Engeland. Hij kan als eerste Nederlander de prestigieuze prijs van de UEFA in de wacht slepen. Arjen Robben eindigde in 2014 als derde.

Ronaldo (Juventus) won de prijs drie keer en Messi (FC Barcelona) tweemaal. Vorig jaar ging de eer naar de Kroaat Luka Modric van Real Madrid.

De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de loting van de groepsfase van de Champions League op 29 augustus.

Bekijk ook: Miedema valt buiten prijzen