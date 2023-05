Wennen voor Juventus: voor het eerst sinds 2011 niet in de Champions League

Milan was met 0-1 te sterk door een doelpunt van Olivier Giroud. De Fransman dompelde de fans van Juventus in rouw, want voor het eerst in elf jaar krijgen zij geen CL-voetbal te zien in Turijn.

De Milanezen verzekerden zich door de nipte zege juist wél van deelname aan het miljardenbal. De vierde plek is, met nog één wedstrijd te spelen, een feit. Daardoor zal ook het Atalanta Bergamo van Teun Koopmeiners en Marten de Roon de CL-droom uit het hoofd moeten zetten.

Het rommelde al het hele seizoen bij Juventus. De club kreeg aan het begin van deze week tien punten in mindering vanwege financiële malversaties rond transfers. Eerder kreeg Juventus al vijftien strafpunten, maar deze straf werd opgeschort na hoger beroep. Het hoogste sportgerechtshof in Italië vond dat de zaak opnieuw moest worden bekeken. Juventus kreeg uiteindelijk dus tien punten in mindering.

Vlak nadat dit nieuws naar buiten was gekomen, stond het competitieduel met Empoli op het programma. Juventus verloor met 4-1 en zakte van de tweede naar de zevende plaats op de ranglijst van de Serie A.

Napoli gelijk ondanks goals Osimhen

Ondanks twee doelpunten van Victor Osimhen is Napoli er niet in geslaagd te winnen bij Bologna. De topscorer van de Italiaanse Serie A had de landskampioen een 2-0-voorsprong bezorgd, maar zag de thuisploeg in de slotfase nog gelijk maken: 2-2.

Napoli heeft de Italiaanse voetbaltitel al een tijdje op zak, voor Bologna stond er niets meer op het spel in de voorlaatste competitieronde. Osimhen bracht zijn totaal op 25 doelpunten. Maar via goals van Lewis Ferguson en Lorenzo De Silvestri, de laatste zes minuten voor het einde van de reguliere speeltijd, kwam Bologna met de Nederlander Jerdy Schouten alsnog op gelijke hoogte: 2-2. Joshua Zirkzee speelde het laatste halfuur mee bij de thuisploeg.