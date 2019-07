Emotionele verrassing voor jarige Ricksen

Ook zijn oude clubs Glasgow Rangers en Fortuna Sittard brachten via sociale media hun felicitaties aan Ricksen over. „Gefeliciteerd strijder”, richtte Fortuna zich tot de ex-international. „Van harte gefeliciteerd Rangers-legende Fernando Ricksen””, luidde de boodschap van de Schotse club.

De grootste verrassing voor Ricksen kwam van zijn dochtertje en vrouw. Zij waren vanuit Spanje afgereisd naar Schotland. Een filmpje op Instagram, gepost door zijn vrouw Veronika, zorgt voor emotionele beelden. Bekijk hier de video. Het was lange tijd onzeker of ze Ricksen konden bezoeken, omdat dit financieel niet zomaar te veroorloven was. „Hier zijn we allemaal weer samen”, laat ze bij de geplaatste video weten.

Ricksen vecht al vijf jaar tegen de ongeneeslijke ziekte ALS. Sinds eind vorig jaar zit hij in een Schots hospice. De voormalig international kan de laatste tijd alleen nog zijn ogen bewegen en communiceert via een spraakcomputer. Onlangs beleefde Ricksen op 28 juni Glasgow zijn laatste benefietavond. Vanwege zijn gezondheid is reizen namelijk niet meer mogelijk.