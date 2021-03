Top Europa heeft FC Groningen-linksback Gabriel Gudmundsson in vizier

Zij zijn op zoek naar een back van zijn soort. Gudmundsson, die in 2019 nog als aanvaller overkwam van Halmstads BK, heeft de aanvallende kwaliteiten die worden gevraagd bij moderne backs. Hij leverde dit seizoen vijf assists in negentien duels en zijn statistieken wijzen een enorme aanvallende inbreng uit. Hij staat in de top van de Eredivisie-lijstjes als het gaat om de voorzetten die hij allemaal levert.

Dat maakt hem tevens gezien zijn leeftijd interessant, ook omdat hij niet eens bij een topclub in Nederland speelt. Gudmundsson speelt sinds het huidige seizoen pas als linkervleugelverdediger onder FC Groningen-trainer Danny Buijs. Bij de noorderlingen heeft hij een contract tot de zomer van 2022, met een optie zijn contract nog een jaar te verlengen. Wil Groningen een (flinke) miljoenentransfer realiseren op de transfermarkt, dan lijkt de komende zomerse transferperiode daarvoor het moment.

Ook Manchester City en Borussia Dortmund houden Gudmundsson in het oog. Ajax houdt de ontwikkeling van de jonge Zweed ook in de gaten, maar van meer dan volgen is nog geen sprake.