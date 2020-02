Sören Lerby Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Met PSV-Feyenoord (14.30 uur) en Ajax-AZ (20.00 uur) op het programma is het zondag Super Sunday. Dit jaar zou FOX Sports die zelfs kunnen bombarderen tot Sörens Super Sunday, want Sören Lerby (62) kwam uit voor Ajax en PSV, terwijl zijn vriend, landgenoot en oud-ploegmakker Frank Arnesen de technische baas bij Feyenoord is.