Bart Nieuwkoop verruilt Feyenoord voor Belgische promovendus

De club komt dit seizoen nog uit op het tweede niveau in België, maar speelt volgend jaar als promovendus in de Eerste Klasse.

„Afscheid nemen van Feyenoord valt me zwaar, omdat ik hier zoveel beleefd heb”, zegt Nieuwkoop op de officiële website van de Rotterdammers. „Bij deze club ben ik uitgegroeid tot de profvoetballer die ik nu ben. Ik heb hier prachtige momenten meegemaakt, zoals het behalen van de landstitel. Ik ga de club en de supporters ongelofelijk missen, maar kijk enorm uit naar deze nieuwe stap.”

Nieuwkoop debuteerde in oktober 2015 voor Feyenoord, in de met 2-0 gewonnen wedstrijd bij De Graafschap. Tussen toen en nu speelde hij in totaal 81 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers, waarin hij geen doel trof. Vorig seizoen was hij verhuurd aan Willem II.

