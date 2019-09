Eiting trefzeker bij rentree in oefenduel

De 21-jarige Eiting luisterde op De Toekomst, het jeugd- en trainingscomplex van Ajax, zijn terugkeer op met een doelpunt. Eiting nam tegen de Utrechters de 2-0 voor zijn rekening. Ook Siem de Jong was trefzeker, vanuit een penalty. Bij FC Utrecht was Jonas Arweiler goed voor drie goals en in de laatste minuut bepaalde hij de eindstand op 3-3.

Bij Ajax, waarvoor ook Liam van Gelderen scoorde, deden ook Zakaria Labyad en Perr Schuurs mee. Veel spelers van Ajax hebben deze en volgende week interlandverplichtingen.