Underdog Zuid-Afrika ziet voordeel: ’Nederland heeft nauwelijks een idee tegen wie zij spelen’

Bondscoach Andries Jonker zei afgelopen week dat hij weinig van het Zuid-Afrikaanse voetbal weet. Ellis zegt Nederland intussen wel goed te kennen, onder meer via Vera Pauw, die zowel van de Nederlandse (2004-2010) als de Zuid-Afrikaanse (2013-2016) speelsters bondscoach was. „Ik heb nog regelmatig contact met Pauw, maar ga niet delen wat wij zoal bespreken”, aldus de 60-jarige coach.

Tijdens de persconferentie in het Sydney Football Stadium klonk na enkele minuten luide muziek en gezang vanuit de naastgelegen ruimte. Het bleek te gaan om de Zuid-Afrikaanse speelsters die net het veld hadden geïnspecteerd. „Zo is het team, dit is onze cultuur. We dansen en zingen graag en nemen het niet de hele tijd serieus. Soms is het belangrijk om even van het moment te genieten”, vertelde speelster Jermaine Seoposenwe. De Zuid-Afrikaanse perschef maande de speelsters even later tot stilte.

Bekijk ook: Spanje ondanks eigen goal van 40 meter naar kwartfinale met als opponent mogelijk Oranje

Coach Ellis verwacht „complete focus.” „Het is winnen of naar huis gaan. We doen wat we kunnen en proberen te winnen.” Jonker zei eerder op de dag te genieten van de vechtlust van de Zuid-Afrikanen, maar verwachtte ook dat Oranje van het „kleinere land” zou kunnen winnen. „Wij staan er geen moment bij stil dat het de laatste wedstrijd zou kunnen zijn”, zei Jonker.

Zuid-Afrika bereikte tegen de verwachtingen in de achtste finales na een 3-2-overwinning op Italië. Ellis was „twee dagen bezig” om alle WhatsApp-berichten te beantwoorden. „Dit betekent zoveel, niet alleen voor ons, maar voor het hele land. De speelsters zijn nu al legendes. Ik weet dat we alles moeten geven omdat we voor de eerste keer voorbij de groepsfase zijn. Als we nog verder komen, is dat de kers op de taart.”