Wielrenners openen klassiekerseizoen met Omloop Het Nieuwsblad

Greg Van Avermaet is een van de kanshebbers voor de eindzege. De Belg is goed in vorm en heeft de wedstrijd al tweemaal gewonnen. Hij kan op gelijke hoogte komen met Ernest Sterckx, Joseph Bruyre en Peter Van Petegem, die de koers driemaal op hun naam schreven. Niki Terpstra is de kopman van Total Direct Energie. Hij finishte vijf jaar geleden al eens als tweede. Wout van Aert keert terug in het peloton, na een zware van in de Ronde van Frankrijk.

In de laatste 40 kilometer van de Omloop moeten de renners over beruchte heuvels als de Leberg, Berendries, Elverenberg, de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg.

De Omloop Het Nieuwsblad telt ook een vrouwenwedstrijd van 126 kilometer. De Nederlandse Chantal van den Broeck-Blaak ging vorig jaar als eerste over de finish.