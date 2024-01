Geert-Jan Muskens wil niet zeggen welke van de twee verenigingen zich als eerste gemeld heeft bij hem. „Maar dat is ook niet allesbepalend. Wij kijken dadelijk naar de ijsdikte, de ijskwaliteit en de verwachte weersomstandigheden de komende uren in beide plaatsen. Wellicht kan er vanavond al gereden worden, anders morgen”, zegt Muskens die om 10 uur in Winterswijk de controle uitvoert en daarna naar Haaksbergen afreist.

Beide ijsverenigingen hopen de wedstrijd te organiseren. Winterswijk doet voor het eerst een poging. Gisteravond laat lag er twee centimeter ijs op de baan en afgelopen nacht zat alles mee. Het vroor tussen de 5 en 6 graden en met behulp van een onbemande sproeiarm werd de baan ieder uur 1 tot 1,5 mm dikker. 30 millimeter ijs is nodig om de eerste marathon op natuurijs te kunnen organiseren.

Haaksbergen

In Haaksbergen verloopt het proces anders. In tegenstelling tot concurrent Winterswijk, waar periodiek een klein laagje water op de baan wordt opgebracht met een sproeiarm, kiest de Overijsselse vereniging voor een andere methode. Er wordt één keer water uit de sloot opgepompt en dan wordt vervolgens gekeken hoe de ijsaangroei verloopt. „Op dit moment is de ijsdikte 3,2 cm aan de ene kant van de baan en 3,3 cm aan de andere kant. Genoeg en daarom hebben we ons aangemeld”, zegt een opgetogen voorzitter Mark van der Meijde van IJSCH.

© Foto Wim Ruesink Voorzitter Auke Spijkstra van WIJV.

Sproeiploeg

De sproeiploeg van WIJV begon zondagavond met het klaarmaken van de 400-meterbaan voor een eventuele marathon. Het ging de eerste nacht met vallen en opstaan. Vanaf 24 uur zondagnacht was het helder en kon een goede ijsvloer worden opgebouwd. „Daarna kwam er bewolking en sneeuw waardoor tussen 03.00 en 06.15 uur zelfs helemaal niet gesproeid kon worden”, zegt ijsmeester Hendrik van Prooije. Het leidde tot 1 centimeter ijs en in de loop van gisteravond groeide dit aan tot 2 centimeter. Afgelopen nacht zat alles mee, zodat Van Prooije en zijn opgetogen team vrijwilligers de KNSB zojuist op de hoogte konden stellen van het goede nieuws.

Winterswijk is bij het organiseren van een marathon voor het eerst een geduchte concurrent geworden van Haaksbergen (Overijssel) Veenoord/Nieuw (Drenthe), Puttershoek (Zuid-Holland), Noordlaren (Groningen), Nieuw-Buinen (Drenthe) en Burgum (Friesland) omdat de laatste jaren is aangetoond dat er razendsnel een ijsvloer in de Achterhoek ligt. Enkele graden vorst gedurende korte duur is vaak al voldoende.

Universiteit Twente

De Universiteit Twente is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de baan in Winterswijk die in november 2020 geopend werd en record na record breekt. Professor Gerrit Brem en zijn student Michael Hop hebben samen met Winterswijkse IJsvereniging (WIJV) getekend voor dit technische hoogstandje. Met onbemande sproeiwagens wordt de baan bevochtigd door middel van vernevelen van water, omdat dat beter werkt dan de traditionele manier van onder water laten lopen, is in Winterswijk de gedachte. Het geheim zit hem vooral in de ondergrond. De bodem heeft doorgaans een gemiddelde temperatuur van circa 9 graden en door de ijsvloer nu te isoleren van de grond middels het plaatsen van een bijzondere laag schuimbeton, ligt er sneller ijs en bovendien ontdooit het minder gauw.

Bochtenbeveiliging

Dit jaar is de baan in gereedheid gebracht voor het houden van marathonwedstrijden. Zo moest, om de bochtenbeveiliging te kunnen installeren, een rand rond de baan verhard worden. Vrijwilligers hebben hiervoor ongeveer 20.000 klinkers gelegd. Wanneer het zover mocht komen, kan ook een motor met een cameraman achterop mee rijden met de rijders om van dichtbij opnames te maken. „Wij hebben een gebruikt professioneel bochtenbeveiligingssysteem gekocht, zodat we geen strobalen hoeven te gebruiken”, aldus ijsmeester Van Prooije. „De onderdelen hiervoor komen van de baan in Dronten die gesloten is, en wij hebben het op onze baan laten aanpassen.”

Haaksbergen, dat in 2016, 2018 en 2019 de eerste marathon op natuurijs al organiseerde, en Winterswijk wachten met spanning af hoe de controles van de KNSB vanochtend verlopen. Beide banen zijn er klaar voor.