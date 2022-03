VIDEO: Heldenrol Riedewald en Becker, Stengs en Rosario naar Franse finale

Crystal Palace - Stoke City 2-1

In Londen werd Jaïro Riedewald de gevierde man. Na een duel tussen Palace en Stoke, waarin het lang 1-1 bleef, werd de oud-Ajacied zo’n tien minuten voor tijd matchwinnaar. Het werd daarmee een droomavond voor de Nederlander, die pas kort voor zijn treffer in het veld was gekomen.

Peterborough United FC - Manchester City 0-2

Met Oleksandr Zinchenko als gelegenheidsaanvoerder hadden The Citizens het een helft lang moeilijk met het in de Championship uitkomende Peterborough, maar na rust was de klus vlot geklaard voor de ploeg van Pep Guardiola. Riyad Mahrez brak na een uur voetballen de ban, waarna Jack Grealish het karwei niet veel later af maakte.

Voor Oleksandr Zintsjenko zijn het heftige weken. De Oekraïener draagt tegen Peterborough de aanvoerdersband namens Manchester City. Ⓒ ANP/HH

Middlesbrough - Tottenham Hotspur 1-0

Aan het FA Cup-sprookje van Middlesbrough wil maar geen einde komen. Nadat de ploeg van Chris Wilder eerder al Manchester United na strafschoppen elimineerde, moest nu ook Tottenham Hotspur eraan geloven. De nummer acht van de Championship hield Spurs negentig minuten lang in de tang, en sloeg in de verlenging vervolgens toe via Josh Coburn.

Burnley - Leicester City 0-2

Niet in de FA Cup, maar wel in Engeland kwamen Burnley en Leicester City in actie. Wout Weghorst begon het Premier League-duel in de basis, speelde negentig minuten, maar kon geen potten breken. Leicester was via goals van James Maddison en Jamie Vardy te sterk voor de degradatiekandidaat.

Union Berlin - FC St. Pauli 2-1

In de DFB Pokal rekende Union Berlin af met FC St. Pauli. De hoofdstedelingen, in de Conference League nog actief tegen Feyenoord, kwamen op slag van rust op 1-1 via Sheraldo Becker. De treffer van de oud-speler van ADO Den Haag bleek de opmaat naar een mooie avond, want een kwartier voor tijd hengelde Union via Andreas Volgsammer een plek in de halve finale definitief binnen.

OGC Nice - Versailles 2-0

Ook in Frankrijk ging het bekertoernooi verder. OGC Nice, met Calvin Stengs en Pablo Rosario in de basis, plaatste zich ten koste van Versailles voor de Franse bekerfinale. Oud-Ajacied Kasper Dolberg toonde met een treffer zijn waarde.