Van Dijk prijst Gakpo en collega’s na zevenklapper: ’Absolute wereldklasse’

De 30-jarige Egyptenaar, die in 2017 overkwam van AS Roma, maakte zijn 128e en 129e Premier League-treffer voor The Reds en passeerde daarmee Robbie Fowler als clubtopschutter op het hoogste niveau van Engeland. „Mo heeft nog maar eens laten zien waarom hij zo belangrijk is voor deze club”, zei Van Dijk tegenover The Guardian. „Dit is niet iets dat wij en hij als vanzelfsprekend mogen beschouwen. Hij is de afgelopen jaren zeer invloedrijk geweest binnen ons spel, hopelijk kan hij dat volhouden.”

Ook zijn aanvalspartners Gakpo en Darwin Nunez krijgen de complimenten. „Veel van de goals waren wat mij betreft van absolute wereldklasse. De aanvallers waren vandaag erg koelbloedig voor de goal. Het is een moeilijk seizoen voor ons tot dusver, maar dit was een geweldige dag”, aldus de verdediger, die vervolgens dieper inging op de ontwikkeling van zijn landgenoot. „Het is moeilijk voor een speler om bij een club te komen gedurende de winter, maar hij voelt zich hier inmiddels thuis. Verder heeft hij geen makkelijke positie om te bespelen, maar hij moet op deze voet doorgaan, het vertrouwen behouden, het geloof behouden. Ik denk dat hij goed past bij deze club; Cody is een fantastische speler.”