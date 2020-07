Formule 1-blog: Red Bull Ring verworden tot vesting

Mondkapjes zijn verplicht. Ⓒ Erik van Haren

SPIELBERG - Deze zin is overal op de Red Bull Ring te lezen: ‘Welcome Race Fans’. Het is dit keer echter geen boodschap aan de vele (oranje) supporters in het Oostenrijkse Spielberg, maar aan de miljoenen televisiekijkers wereldwijd die komend weekeinde voor de buis gekluisterd zullen zitten voor de eerste Formule 1-race van dit seizoen.