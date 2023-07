Kylian Mbappé meldt zich voor training van Paris Saint-Germain

Kylian Mbappé is net als veel andere internationals op de training van Paris Saint-Germain verschenen. De nieuwe trainer Luis Enrique van de kampioen van Frankrijk weet echter niet of hij komend seizoen over zijn sterspeler kan beschikken. De 24-jarige aanvaller heeft zijn contract nog niet verlengd.

Kylian Mbappé (l) en Achraf Hakimi Ⓒ Twitter PSG