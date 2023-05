Medewerkers AlphaTauri getroffen door noodweer

Nyck de Vries en Yuki Tsunoda, de coureurs van AlphaTauri. Ⓒ ANP/HH

Ook medewerkers van het Formule 1-team van Alpha Tauri zijn het slachtoffer geworden van de overstromingen door zware regenval in de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna. Dat heeft het team van onder meer de Nederlandse coureur Nyck de Vries laten weten in aanloop naar de Grand Prix van Miami in de Verenigde Staten in het komende weekeinde.