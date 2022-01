FC Volendam moeizaam langs Telstar

Het was al vroeg raak voor de bezoekers in de Noord-Hollandse derby, want Glynor Plet kon uit een hoekschop geheel vrijstaand binnenknikken. Volendam speelde niet bijster goed, maar kwam na een halfuur wel op gelijke hoogte uit eveneens een hoekschop, want ook Mike Eerdhuijzen werd totaal niet gedekt.

Nog voor de pauze werd het op fraaie wijze 2-1 voor de koploper. Robert Mühren bleef knap op de been en schoof de bal door de benen van Ronald Koeman Jr.. Beide ploegen hadden vervolgens kansen op de vierde treffer van de wedstrijd, maar deze viel niet. Plet kreeg de grootste kans voor de bezoekers, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald.