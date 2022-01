Prachtdebuut Nick Venema voor VVV, Volendam wint moeizaam

Aaron Bastiaans zette VVV-Venlo in de 40e minuut op voorsprong met een schot in de verre hoek. Ted van de Pavert bracht in de 58e minuut met een kopbal van dichtbij de gelijkmaker op zijn naam. Venema rondde een kwartier later een Limburgse aanval met een geplaatst schot af. Het slotoffensief van de thuisclub leverde niets meer op.

De Graafschap staat zesde, VVV neemt de tiende plek in.

Robert Mühren zet Volendam op voorsprong. Ⓒ ProShots

Volendam

Eerder op de dag won koploper FC Volendam op eigen veld met 2-1 van Telstar.

Het was al vroeg raak voor de bezoekers in de Noord-Hollandse derby, want Glynor Plet kon uit een hoekschop geheel vrijstaand binnenknikken. Volendam speelde niet bijster goed, maar kwam na een halfuur wel op gelijke hoogte uit eveneens een hoekschop, want ook Mike Eerdhuijzen werd totaal niet gedekt.

Nog voor de pauze werd het op fraaie wijze 2-1 voor de koploper. Robert Mühren bleef knap op de been en schoof de bal door de benen van Ronald Koeman Jr.. Beide ploegen hadden vervolgens kansen op de vierde treffer van de wedstrijd, maar deze viel niet. Plet kreeg de grootste kans voor de bezoekers, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald.

De duels Excelsior - ADO Den Haag en TOP Oss - Jong AZ moesten vanwege het coronavirus worden uitgesteld. De selecties van Excelsior en Jong AZ hadden met zo veel besmettingen te maken, dat beide clubs geen team op de been konden brengen. De wedstrijden in het betaalde voetbal gaan gewoon door als clubs minimaal dertien spelers hebben, van wie één keeper.