FC Twente woest om nederlaag door omstreden penalty

ENSCHEDE - Invalkracht Pol van Boekel vestigde nadrukkelijk de aandacht op zich bij FC Twente-Vitesse (1-2) door het geven van drie strafschoppen, waarbij met name de laatste, in de slotseconden van de blessuretijd, erg omstreden was. De Limburgse scheidsrechter was pas op het laatste moment opgetrommeld, omdat de aanvankelijk aangestelde Siemen Mulder absent was vanwege een gemiste conditionele test. Een wisseling van de wacht die bij FC Twente achteraf zeer werd betreurd.