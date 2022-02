Sport kort: Champions League-finale blijft voorlopig in Rusland

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Visser voldoet bij eerste indoorrace aan limiet voor WK

13.57 uur: Atlete Nadine Visser heeft bij haar eerste wedstrijd van dit seizoen direct voldaan aan de limiet op de 60 meter horden voor de WK indoor. De 27-jarige Visser zette in Düsseldorf in de series 8,02 seconden neer en plaatste zich daarmee op overtuigende wijze voor de finale van later op zondag. De limiet voor de WK in Belgrado (18-20 maart) staat op 8,16.

Visser prolongeerde vorig jaar bij de EK indoor in Polen haar titel op de 60 meter horden. Bij de WK indoor van 2018 in Birmingham pakte ze brons op dit onderdeel. Visser haalde vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio de finale van de 100 meter horden en eindigde daarin als vijfde.

Visser kreeg deze winter na haar trainingsstage in Zuid-Afrika opnieuw last van haar hamstring, net als vorig jaar in de aanloop naar de Spelen. Ze begon daardoor later aan het indoorseizoen en liep in Düsseldorf pas haar eerste race.

Deelstra blijft in marathon van Sevilla net boven limiet voor EK

13.34 uur: Atlete Andrea Deelstra heeft in de marathon van Sevilla net niet kunnen voldoen aan de limiet voor de EK in augustus in München. De 36-jarige Deelstra kwam over de finish in 2.31.42 en daarmee bleef ze 12 seconden boven de limiet. Haar persoonlijk record staat op 2.26.46.

Deelstra deed vorig jaar mee aan de marathon op de Olympische Spelen. In het snikhete Sapporo eindigde ze op de 44e plaats in 2.37.05. Deelstra had in Sevilla als doel om aan de limiet voor de EK te voldoen.

Nienke Brinkman, Ruth van der Meijden en Jill Holterman hebben wel al voldaan aan de limiet voor de EK. Als de Atletiekunie besluit een team af te vaardigen voor de marathon, dan kan het ook atleten toevoegen die niet aan de kwalificatie-eis hebben voldaan. Het team mag uit maximaal zes atleten bestaan.

Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Alemu Megertu in Sevilla in 2.18.51. Bij de mannen snelde haar landgenoot Asrar Abderehman naar de winst in 2.04.43.

UEFA: finale Champions League blijft voorlopig in Rusland

13.08 uur: De Europese voetbalbond UEFA overweegt voorlopig niet om de finale van de Champions League weg te halen uit Rusland. Sint-Petersburg huisvest op 28 mei de eindstrijd van het belangrijkste Europese bekertoernooi, maar over Rusland zijn de laatste tijd veel berichten van oorlogsdreiging. De situatie wordt wel „voortdurend en nauwlettend” in de gaten gehouden, aldus de UEFA.

NAVO-chef Jens Stoltenberg verwacht dat het Russische leger een „grootschalige aanval” op Oekraïne gaat uitvoeren. De secretaris-generaal van het militaire bondgenootschap zei dat zaterdag in München, waar een veiligheidsconferentie plaatsvindt. Rusland ontkent plannen voor een invasie, ook al zijn de afgelopen weken meer dan 100.000 militairen in het grensgebied met Oekraïne gestationeerd.

Waterpoloërs sluiten EK-kwalificatie in stijl af met zege

12.19 uur: De Nederlandse waterpoloërs hebben het EK-kwalificatietoernooi in Israël in stijl afgesloten. Oranje versloeg Oekraïne in Netanya met 20-8 (3-2 8-2 6-4 3-0). De waterpoloërs hadden zich met zeges op Israël (10-4) en Turkije (18-10) al verzekerd van deelname aan het EK in het najaar in Kroatië.

In de slotwedstrijd tegen Oekraïne stond voor Oranje niet veel meer op het spel. De ploeg van Branko Mitrovic, de vervanger van de door een coronabesmetting afwezige bondscoach Harry van der Meer, scoorde er lustig op los. Tom de Weerd, Harmen Muller en Pascal Janssen maakten ieder drie doelpunten.

Het EK wordt tussen 27 augustus en 10 september afgewerkt in de Kroatische stad Split. De top 8 van het EK van begin vorig jaar in Boedapest plaatste zich rechtstreeks. Nederland eindigde op dat toernooi als vijftiende en moest daarom een kwalificatietoernooi spelen.

Schwartzman en Alcaraz na twee zeges op één dag in finale Rio

08.23 uur: De finale van het ATP-toernooi in Rio de Janeiro gaat tussen Diego Schwartzman en Carlos Alcaraz. De Argentijnse tennisser versloeg in de halve finales zijn landgenoot Francisco Cerundolo in twee sets: 7-6 (4) 6-3. De 18-jarige Spanjaard Alcaraz klopte Fabio Fognini uit Italië met 6-2 7-5.

Het toernooi in Rio had de afgelopen dagen last van het slechte weer. Schwartzman en Alcaraz moesten daarom zaterdag twee keer in actie komen; eerst in de kwartfinales en later in de halve finales. Alcaraz verraste in de kwartfinale de als eerste geplaatste Italiaan Matteo Berrettini, de nummer 6 van de wereld, in drie sets: 6-2 2-6 6-2. Hij bereikte daarna met een zege op Fognini zijn tweede ATP-finale. Het Spaanse toptalent won vorig jaar het toernooi van Umag. „Ik heb mezelf verrast”, zei Alcaraz. „Het is heel moeilijk om één partij te winnen; twee op één dag is helemaal moeilijk.”

Schwartzman stond zaterdag zo’n 5,5 uur op de baan. Hij rekende eerst af met de Spanjaard Pablo Andujar (7-6 (3) 4-6 6-4) en daarna met Cerundolo. De 29-jarige Schwartzman, nummer 14 van de wereld, bereikte vorige week ook de finale in Buenos Aires. De nummer 14 van de wereld moest het daarin afleggen tegen Casper Ruud uit Noorwegen.