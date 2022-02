Sport kort: Maccabi Tel Aviv wint, Rapid Wien speelt gelijk

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Maccabi Tel Aviv wint, Rapid Wien speelt gelijk

21.40 uur: Maccabi Tel Aviv, donderdag opnieuw de tegenstander van PSV, heeft in de aanloop naar de return in de Conference League gewonnen in de Israëlische competitie. Hapoel Haifa werd thuis met 2-0 verslagen door de nummer 3 van Israël.

De Kroaat Stipe Perica opende de score uit een penalty en ook Matan Baltaxa was trefzeker. Beide goals vielen na rust.

PSV was donderdag met 1-0 te sterk voor Maccabi Tel Aviv. Cody Gakpo scoorde voor de nummer 2 van de Eredivisie.

De tegenstander van Vitesse, Rapid Wien, speelde eerder op zondag in de uitwedstrijd tegen Sturm Graz gelijk. Het werd 2-2. Vitesse verloor drie dagen geleden in Wenen met 2-1 van de Oostenrijkers.

Rojer pakt tweede dubbeltitel op rij in de VS

21.06 uur: Jean-Julien Rojer heeft samen met zijn dubbelpartner Marcelo Arévalo El Salvador het ATP-toernooi van Delray Beach gewonnen. Rojer en Arévalo, die als eerste geplaatst waren, versloegen in de finale Oleksandr Nedovjesov uit Kazachstan en de Pakistaan Aisam-ul-Haq Qureshi met 6-2 6-7 (5) 10-4.

Voor Rojer en Arévalo is het hun tweede ATP-titel op rij. Vorige week schreven ze al het toernooi van Dallas op hun naam.

De 40-jarige Rojer, die nu op 31 ATP-titels staat, is door Daviscup-captain Paul Haarhuis gepasseerd voor de ontmoeting met Canada, volgende maand in Den Haag. De inzet is dan een plek op de Daviscup Finals.

Van Rijthoven kansloos in finale challenger in Italië

19.39 uur: Het is tennisser Tim van Rijthoven niet gelukt een challengertoernooi in het Italiaanse Forli te winnen. De nummer 236 van de wereld was in de eindstrijd kansloos tegen de Brit Jack Draper. Het werd 6-1 6-2 voor de mondiale nummer 201.

Van Rijthoven (24) had zich via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdtoernooi. Hij had op het indoortoernooi in zes duels nog geen set verloren. Op weg naar de finale had Van Rijthoven Robin Haase verslagen.

Schuurs verliest ook tweede duel van 2022

16.52 uur: Tennisster Demi Schuurs heeft ook haar tweede wedstrijd van 2022 verloren. Samen met de Taiwanese Chan Hao-ching bleef ze in de openingsronde van het WTA-toernooi van Doha steken. Schuurs en Chan verloren met 6-2 6-3 van de Russin Natela Dzalamidze en de Tsjechische Tereza Martincova.

De 28-jarige Schuurs wist het toernooi van Doha vorig jaar nog te winnen. Toen vormde ze nog een koppel met de Amerikaanse Nicole Melichar.

Vorige week verloren Schuurs en Chan in Dubai hun eerste partij van dit jaar. De Nederlandse dubbelspecialiste meldde zich wegens een operatie af voor de Australian Open en de eerste toernooien van het seizoen.

Roeblev klopt Auger-Aliassime nu wel en pakt titel in Marseille

16.51 uur: De Russische tennisser Andrej Roeblev heeft de titel veroverd op het indoortoernooi van Marseille. De nummer 7 van de wereld was in de finale met 7-5 7-6 (4) te sterk voor de Canadees Félix Auger-Aliassime, van wie hij vorig weekend nog verloor op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam.

Roeblev plaatste in de slotfase van de eerste set bij 5-5 een break met een lovegame en haalde de set overtuigend binnen. In de tweede set serveerde Roeblev bij 5-4 voor de wedstrijd, maar in zijn eigen servicegame pakte hij geen punt. In de tiebreak die volgde, maakte hij het na bijna 2 uur af op zijn eerste wedstrijdpunt.

Acht dagen geleden troffen de twee finalisten elkaar ook, in Ahoy. Toen zegevierde Auger-Aliassime in drie sets en een dag later pakte hij zijn eerste titel.

Voor Roeblev (24) is het zijn negende ATP-titel en zijn eerste sinds februari 2021, toen hij de sterkste was in Rotterdam.

Worst sluit seizoen af met winst in Oostmalle

14.55 uur: Annemarie Worst heeft de laatste veldrit van het seizoen gewonnen. De renster van de ploeg 777 was de beste bij de Sluitingscross in het Belgische Oostmalle. Worst reed grote delen van de wedstrijd alleen voorop en boekte haar derde overwinning van het seizoen. Haar landgenotes Denise Betsema (tweede) en Lucinda Brand completeerden het volledig Nederlandse podium.

Worst was het beste weg in het zand van Oostmalle, maar kreeg halverwege gezelschap van Brand en Betsema. Het leek de aanzet voor een aanval van Brand, die zaterdag in Sint-Niklaas haar twintigste overwinning van het seizoen had behaald. Maar Worst slaagde erin het tweetal achter zich te laten, waarbij Brand ook nog een slippertje maakte in de slotronde.

Philipsen sprint naar zege in openingsrit UAE Tour

14.39 uur: De Belg Jasper Philipsen heeft de eerste etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. Het was een vlakke rit over 184 kilometer met start en finish in Madinat Zayed. De sprinter van Alpecin-Fenix hield de Ier Sam Bennett en de Italiaan Elia Viviani achter zich. Dylan Groenewegen finishte als vierde.

De UAE Tour, zoals de zevendaagse rittenkoers officieel heet, is de eerste wedstrijd van dit jaar uit de WorldTour. Normaal is dat de Tour Down Under, maar die meerdaagse koers in Australië ging vanwege de beperkingen als gevolg van de coronapandemie dit jaar niet door.

De 23-jarige Philipsen opende zijn seizoen zo met een overwinning, zijn vijftiende in totaal. „Terwijl ik er vanochtend nog helemaal geen vertrouwen in had. Het is mijn eerste koers en je hebt geen idee hoe je vorm is ten opzichte van je concurrenten”, vertelde de Belg, die afgelopen najaar onder meer twee etappes won in de Ronde van Spanje. „Om dan meteen te winnen is wel prettig. De druk neemt iets af. Zeker als je ziet wat voor een topveld hier staat qua sprinters. We mogen als ploeg zeker trots zijn op deze overwinning. Mijn teamgenoten hebben geweldig werk geleverd.”

Maandag wordt de tweede etappe gereden, over 176 kilometer tussen Hudayriyat Island en Abu Dhabi Breakwater. Ook deze rit is volledig vlak en wellicht een nieuwe kans voor de sprinters.

Deelstra blijft in marathon van Sevilla net boven limiet voor EK

13.34 uur: Atlete Andrea Deelstra heeft in de marathon van Sevilla net niet kunnen voldoen aan de limiet voor de EK in augustus in München. De 36-jarige Deelstra kwam over de finish in 2.31.42 en daarmee bleef ze 12 seconden boven de limiet. Haar persoonlijk record staat op 2.26.46.

Deelstra deed vorig jaar mee aan de marathon op de Olympische Spelen. In het snikhete Sapporo eindigde ze op de 44e plaats in 2.37.05. Deelstra had in Sevilla als doel om aan de limiet voor de EK te voldoen.

Nienke Brinkman, Ruth van der Meijden en Jill Holterman hebben wel al voldaan aan de limiet voor de EK. Als de Atletiekunie besluit een team af te vaardigen voor de marathon, dan kan het ook atleten toevoegen die niet aan de kwalificatie-eis hebben voldaan. Het team mag uit maximaal zes atleten bestaan.

Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Alemu Megertu in Sevilla in 2.18.51. Bij de mannen snelde haar landgenoot Asrar Abderehman naar de winst in 2.04.43.

UEFA: finale Champions League blijft voorlopig in Rusland

13.08 uur: De Europese voetbalbond UEFA overweegt voorlopig niet om de finale van de Champions League weg te halen uit Rusland. Sint-Petersburg huisvest op 28 mei de eindstrijd van het belangrijkste Europese bekertoernooi, maar over Rusland zijn de laatste tijd veel berichten van oorlogsdreiging. De situatie wordt wel „voortdurend en nauwlettend” in de gaten gehouden, aldus de UEFA.

NAVO-chef Jens Stoltenberg verwacht dat het Russische leger een „grootschalige aanval” op Oekraïne gaat uitvoeren. De secretaris-generaal van het militaire bondgenootschap zei dat zaterdag in München, waar een veiligheidsconferentie plaatsvindt. Rusland ontkent plannen voor een invasie, ook al zijn de afgelopen weken meer dan 100.000 militairen in het grensgebied met Oekraïne gestationeerd.

Waterpoloërs sluiten EK-kwalificatie in stijl af met zege

12.19 uur: De Nederlandse waterpoloërs hebben het EK-kwalificatietoernooi in Israël in stijl afgesloten. Oranje versloeg Oekraïne in Netanya met 20-8 (3-2 8-2 6-4 3-0). De waterpoloërs hadden zich met zeges op Israël (10-4) en Turkije (18-10) al verzekerd van deelname aan het EK in het najaar in Kroatië.

In de slotwedstrijd tegen Oekraïne stond voor Oranje niet veel meer op het spel. De ploeg van Branko Mitrovic, de vervanger van de door een coronabesmetting afwezige bondscoach Harry van der Meer, scoorde er lustig op los. Tom de Weerd, Harmen Muller en Pascal Janssen maakten ieder drie doelpunten.

Het EK wordt tussen 27 augustus en 10 september afgewerkt in de Kroatische stad Split. De top 8 van het EK van begin vorig jaar in Boedapest plaatste zich rechtstreeks. Nederland eindigde op dat toernooi als vijftiende en moest daarom een kwalificatietoernooi spelen.

Schwartzman en Alcaraz na twee zeges op één dag in finale Rio

08.23 uur: De finale van het ATP-toernooi in Rio de Janeiro gaat tussen Diego Schwartzman en Carlos Alcaraz. De Argentijnse tennisser versloeg in de halve finales zijn landgenoot Francisco Cerundolo in twee sets: 7-6 (4) 6-3. De 18-jarige Spanjaard Alcaraz klopte Fabio Fognini uit Italië met 6-2 7-5.

Het toernooi in Rio had de afgelopen dagen last van het slechte weer. Schwartzman en Alcaraz moesten daarom zaterdag twee keer in actie komen; eerst in de kwartfinales en later in de halve finales. Alcaraz verraste in de kwartfinale de als eerste geplaatste Italiaan Matteo Berrettini, de nummer 6 van de wereld, in drie sets: 6-2 2-6 6-2. Hij bereikte daarna met een zege op Fognini zijn tweede ATP-finale. Het Spaanse toptalent won vorig jaar het toernooi van Umag. „Ik heb mezelf verrast”, zei Alcaraz. „Het is heel moeilijk om één partij te winnen; twee op één dag is helemaal moeilijk.”

Schwartzman stond zaterdag zo’n 5,5 uur op de baan. Hij rekende eerst af met de Spanjaard Pablo Andujar (7-6 (3) 4-6 6-4) en daarna met Cerundolo. De 29-jarige Schwartzman, nummer 14 van de wereld, bereikte vorige week ook de finale in Buenos Aires. De nummer 14 van de wereld moest het daarin afleggen tegen Casper Ruud uit Noorwegen.