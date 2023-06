Zegereeks Tallon Griekspoor duurt voort na winst op Hurkacz

Griekspoor had een half uurtje nodig om de eerste set naar zich toe te trekken: 6-3. In de tweede set stapelde de Nederlander te veel fouten op elkaar waardoor Hurkacz weer terug kon komen in de wedstrijd. De Pool begon met een lovegame om meteen daarna de Nederlander te breken: 2-0. Uiteindelijk trok Griekspoor met 6-1 aan het kortste eind.

In de derde en beslissende set bleek de scherpte bij Griekspoor weer terug. Bij een 3-2 voorsprong kreeg hij zijn eerste breekpunt, maar dat wist hij niet te verzilveren. Uiteindelijk draaide het uit op een tiebreak. Op het vijfde wedstrijdpunt was het raak voor Griekspoor: 7-6.

In Halle won Griekspoor eerder van de Spanjaard Roberto Carballés Baena. De Rus Andrey Rublev is in de kwartfinale de tegenstander van de Nederlander.

„Het was een spannende ontknoping”, keek Griekspoor terug. „Maar ik ben rustig gebleven, ik ging voor de winst en het is me gelukt. Aanvankelijk had ik wat fysieke problemen, maar naarmate de partij vorderde ging het beter. Mijn beste tennis speelde ik misschien wel in de derde set. Het vertrouwen op gras neemt toe, dat is duidelijk.”