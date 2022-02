’Benfica was als een kapitein die zijn schip door de storm leidde’

Premium Voetbal

PSV zet prijzenjacht voort in Tel Aviv

De hele week stond de wedstrijd van PSV in de schaduw van het grote duel in het stadion van het licht tussen Benfica en Ajax in de Champions League. Toch is voor de Eindhovenaren, die in de beginfase van hun Europese tournee ook Lissabon aandeden, in het veel minder aansprekende Bloomfield Stadion v...