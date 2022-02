’Meester Erik ten Hag doet denken aan Rinus Michels, Johan Cruijff en Pep Guardiola’

Voetbal

Vrijdag spoedzitting UEFA over situatie Oekraïne

Het bestuur van de Europese voetbalbond UEFA komt vrijdagochtend voor een spoedzitting bijeen om te praten over de ontstane situatie in Oekraïne. Het Oost-Europese land is aangevallen door Russische militairen en verkeert in staat van beleg. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin wil vrijdag met zijn be...