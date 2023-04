FC Volendam pakt kostbare punten tegen hekkensluiter Cambuur

Damon Mirani van FC Volendam viert de 1-0. Ⓒ ANP

FC Volendam heeft met de zege op SC Cambuur drie punten gepakt in de strijd om lijfsbehoud in de Eredivisie. De ploeg van coach Wim Jonk won met 2-0 in het eigen Kras Stadion en kwam door de zege op 30 punten.