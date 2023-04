Volendam pakt kostbare punten, degradatie Cambuur steeds dichterbij

Voor Cambuur komt degradatie steeds dichterbij. De club uit Leeuwarden van coach Sjors Ultee staat laatste met 16 punten, één minder dan FC Groningen. Excelsior dat op een veilige vijftiende plek staat heeft 11 punten meer. FC Emmen staat zestiende met 25 punten.

Damon Mirani zette de thuisploeg in de 39e minuut op voorsprong. Zijn kopbal uit een corner werd in eerste instantie nog tegengehouden door doelman Robbin Ruiter, maar belandde in de rebound via Mirani alsnog in het doel. In de 90e minuut maakte Mirani op aangeven van Carel Eiting er nog 2-0 van. Opnieuw kopte hij raak uit een hoekschop.

Voor Jonk begon de wedstrijd helemaal niet zo goed. Hij moest Gaetano Oristanio al in de 25e minuut wisselen na een blessure. Ook Brian Plat kon niet verder en moest al in de 36e minuut van het veld. Kort daarop opende Mirani de score.

Voor Cambuur is het de zesde nederlaag op een rij. De Friezen wisten ook al drie wedstrijden achter elkaar niet tot scoren te komen FC Volendam behaalde de achtste zege van dit seizoen. Dat zijn er meer dan de ploeg haalde in de vorige twee seizoenen in de Eredivisie. Zeven van de acht overwinningen boekten de Volendammers sinds de hervatting van de competitie in januari.