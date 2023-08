Ajax legt contact met Nicolas Tagliafico

Tagliafico kwam in januari 2018 voor vier miljoen euro van Independiente naar Ajax en groeide in 4,5 seizoen uit tot publiekslieveling. De verdediger speelde 169 wedstrijden, scoorde 16 keer, leverde 23 assists, werd drie keer landskampioen en won twee keer de KNVB-beker. In 2019 reikte hij met de Amsterdammers tot de halve finale van de Champions League.

Hoezeer Tagliafico aan Ajax en Amsterdam is verknocht, blijkt uit zijn Instagram-account, waarop foto’s en filmpjes van deze zomer zijn te zien met de in de hoofdstad varende en zwemmende Argentijn. Daaronder plaatste hij de drie Andreaskruizen van de stad. De komende dagen zal blijken of Olympique Lyon, dat hem een jaar geleden voor 4,2 miljoen euro van Ajax overnam, bereid is hem aan Ajax te verkopen en tegen welke prijs.

Bekijk ook: Jakov Medic neemt route Luka Modric bij Ajax

Als alternatief voor Tagliafico ligt de naam van Gaston Avila (21) op het bureau van Steijn. Antwerp wil de Argentijnse linksback liever niet kwijt, maar kan de eventuele transfersom van naar verluidt twaalf miljoen euro goed gebruiken om in het kampioenselftal door te investeren. Avila speelde in zijn eerste seizoen bij de kampioen van België 26 duels en kan ook als linker centrale verdediger uit de voeten.

Daarom geldt de in Rosario geboren en in zijn vaderland met Lisandro Martinez vergeleken verdediger ook als eventuele back-up voor Hiroki Ito (24). Ajax heeft nog steeds goede hoop de Japanner te kunnen kopen van VfB Stuttgart, maar wacht al dagen op een Duits tegenvoorstel. Het eerste en het tweede bod van Mislintat op Ito werden door zijn oude club resoluut van tafel geveegd.