Max Verstappen verwacht ook sterk weekeinde Red Bull in Monza

,,Ik kijk erg uit naar Monza”, stelt Verstappen. ,,Als je kijkt naar dit seizoen tot nu toe zijn we snel op de rechte stukken en ik verwacht dat dit komend weekeinde niet anders zal zijn.”

Verstappen won nog nooit in Monza. Dat is niet zo gek, want Red Bull kwam de voorgaande jaren vaak juist snelheid tekort op dit type circuit. Dit seizoen is alles wat dat betreft anders. Op Spa-Francorchamps was Verstappen bijvoorbeeld ook verreweg de snelste en won hij na een inhaalrace, na een motorwissel, met overmacht.

,,Monza is een geweldig circuit met een fantastische sfeer. Je hoeft alleen maar naar de support voor Ferrari te kijken om te zien hoe gepassioneerd de Italiaanse fans zijn als het om racen gaat. Ik geniet er altijd van om daar te rijden, denk dat we competitief zullen zijn en hoop op een goed resultaat.”