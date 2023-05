Scheidsrechter Manschot: ’Stel gekken dat het verziekt voor de rest’

„Het is een stel gekken dat het verziekt voor de rest”, waren de duidelijke woorden van Manschot bij ESPN. Van tevoren waren er al signalen dat dit kon gebeuren, vertelde hij. „Het is ook duidelijk dat een aantal fans dit heeft voorbereid. Dat kan niet anders. Dit zijn geen impulsieve acties. Als je zelfs de minuten van tevoren al benoemt... het is te triest voor woorden. Diep in mijn voetbalhart wil ik ook door met de wedstrijd, ik ben twee uur onderweg. Ik snap de spelers die vragen of we niet door konden spelen.”

Sneaky

Manschot heeft twee keer in moeten grijpen, omdat er rookbommen op het veld werden gegooid. „We wilden de rust terugkrijgen en hervatten de wedstrijd, maar een paar minuten later ging het weer mis. Dan staken we in principe definitief, tenzij het buiten het stadion niet veilig genoeg is.”

Volgens hem kan de club niet als schuldige worden aangewezen. „Het is niet te tackelen, ze doen alles zo sneaky. Bij Groningen hebben ze er alles aan gedaan, met vuurwerkspeurhonden ook. Wat moet je nog meer doen?”

Groningen-directeur: ’Hebben er alles aan gedaan dit te voorkomen’

Algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen maakte na de gestaakte wedstrijd tegen Ajax een moedeloze indruk. Supporters van de sinds vorige week gedegradeerde club gooiden in de openingsfase tot twee keer toe meerdere stukken vuurwerk (rookbommen) op het veld. Het zorgde ervoor dat de wedstrijd al snel werd gestaakt.

„Als iemand de gouden oplossing heeft hoe we dit kunnen voorkomen, dan hoor ik het graag”, zei Gudde tegen ESPN. „We hadden vooraf heel veel signalen dat dit kon gebeuren. We hebben veel contact gehad met de gemeente en met de politie. Zelfs met internationale politieteams, omdat we hoorden dat bevriende supportersgroepen uit Duitsland en België zouden komen. In het vak waaruit het vuurwerk werd gegooid, hadden we 25 extra beveiligers neergezet.”

Dat supporters het vuurwerk ondanks controles toch het stadion binnen kregen, verwonderde Gudde niet helemaal. „Dat kun je een beetje vergelijken met gevangenissen waar ook spullen binnen komen. Dan gaat het op plaatsen op het lichaam waar je niet bij kan komen”, aldus de directeur, die aangaf dat Groningen dit seizoen al ongeveer honderd stadionverboden heeft opgelegd. „En daar komen er nu weer een aantal bij. Het is vreselijk dat je met zulke intenties naar een stadion komt. Dit schaadt de club enorm.”