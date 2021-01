Trainer Zinédine Zidane van Real Madrid test positief op corona

Zidane zat begin deze maand ook al even in quarantaine, omdat hij in contact was geweest met iemand die besmet was met het virus. De trainer van Real miste daardoor een training. Na het afleggen van een negatieve coronatest kon hij tegen Osasuna wel weer op de bank plaatsnemen.

Bekerblamage

Het nieuws komt op een moment dat de alarmbellen bij Real Madrid rinkelen. De ploeg van Zidane blameerde zich deze week in het Spaanse bekertoernooi. ’De Koninklijke’ verloor na verlenging met 2-1 van derdeklasser CD Alcoyano. Spaanse media speculeren sindsdien over een mogelijk ontslag van Zidane, die de verantwoordelijkheid voor de nederlaag op zich nam.

Real presteert dit seizoen wisselvallig. In de nationale competitie heeft de regerend kampioen 7 punten achterstand op koploper Atlético Madrid, dat ook een wedstrijd minder speelde. Vorige week verloor de ploeg van Zidane in de halve finale van het toernooi om de Spaanse Supercup van Athletic (1-2).