Mitchel Bakker van PSG in voorlopige selectie Jong Oranje

Joshua Zirkzee (Bayern München), Ryan Gravenberch (Ajax), Lutsharel Geertruida (Feyenoord) en Sven Botman (LOSC Lille) werden in maart voor het eerst opgeroepen voor de voorlopige selectie van Jong Oranje, maar destijds werden de wedstrijden afgelast vanwege het coronavirus. Zij staan nu ook weer op de lijst.

Justin Kluivert van AS Roma ontbreekt in de voorlopige selectie. „Voor het eerst hebben we met de situatie te maken dat er een interlandperiode begint voordat de meeste nationale competities aftrappen”, zegt bondscoach Erwin van de Looi.

„Voor het maken van deze voorlopige selectie betekent dit dat we extra aandacht hebben moeten schenken aan de fysieke situatie van spelers. Hun fitheid is natuurlijk sterk afhankelijk van wanneer clubs zijn begonnen met de voorbereiding en hoe lang ze nog doorgespeeld hebben in hun competitie. AS Roma begint pas aan hun voorbereiding als wij al moeten spelen. Voor ons heeft dit als gevolg dat we Kluivert niet hebben kunnen selecteren voor deze interlandperiode.”

Wit-Rusland uit

Jong Oranje neemt het vrijdag 4 september in de EK-kwalificatie in Zhodino op tegen Jong Wit-Rusland. Vier dagen later volgt in Almere de ontmoeting met Jong Noorwegen. Jong Oranje is met 12 punten uit 4 duels koploper in groep 7.

De KNVB heeft contact met de Wit-Russische bond en de Nederlandse ambassade in Minsk over de politieke situatie in Wit-Rusland. Zij zijn van mening dat de wedstrijd op 4 september hierdoor in elk geval niet in gevaar komt, meldt de KNVB. Voor beide wedstrijden wordt ook de situatie rondom het coronavirus in de gaten gehouden.

De voorlopige selectie van Jong Oranje ziet er als volgt uit: Carel Eiting (Ajax), Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Ryan Gravenberch (Ajax), Noa Lang (Ajax), Kjell Scherpen (Ajax), Jurriën Timber (Ajax), Dani de Wit (AZ), Ludovit Reis (FC Barcelona), Joshua Zirkzee (FC Bayern München), Azor Matusiwa (FC Groningen), Justin Hoogma (FC Utrecht), Thijmen Nijhuis (FC Utrecht), Maarten Paes (FC Utrecht), Ferdi Kadioglu (Fenerbahce), Justin Bijlow (Feyenoord), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Daishawn Redan (Hertha BSC), Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC), Sven Botman (LOSC Lille), Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Cody Gakpo (PSV), Jordan Teze (PSV), Jan Hoekstra (Roda JC), Joey Veerman (sc Heerenveen), Sherel Floranus (sc Heerenveen), Kaj Sierhuis (Stade de Reims), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Danilho Doekhi (Vitesse), Tahith Chong (Werder Bremen) en Ché Nunnely (Willem II).