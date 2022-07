El Ahmadi kondigt voetbalpensioen aan

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Gerben Thijssen sprint naar zege in tweede rit Ronde van Polen, Kooij is leiderstrui kwijt

20.05 uur: Wielrenner Olav Kooij heeft in de tweede etappe van de Ronde van Polen de leiderstrui moeten afstaan. De 20-jarige sprinter van Jumbo-Visma, zaterdag winnaar van de eerste etappe, moest het geel afstaan aan de Noor Jonas Abrahamsen die onderweg tijdens een lange vlucht bonificatieseconden pakte. Kooij eindigde als vierde in de door de Belg Gerben Thijssen gewonnen etappe.

De renner van Intermarché-Wanty-Gobert was de beste in de massasprint, na een rit van Chelm naar Zamosc over 205,6 kilometer. De 24-jarige Belg bleef na een lange en rommelige sprint de Duitser Pascal Ackermann en de Italiaan Jonathan Milan voor.

„Een vierde plaats is niet slecht, maar Olav ging voor het hoogst haalbare”, zei ploegleider Maarten Wynants van Jumbo-Visma. De Nederlandse ploeg zag Sam Oomen afhaken voor de tweede etappe. Oomen was zaterdag betrokken bij een massale valpartij en had teveel last van de verwondingen die hij daarbij opliep. „Het is een stuk lastiger om de wedstrijd te controleren nu we nog maar met vijf man in koers zijn”, aldus Wynants. „Al vrij vroeg in de etappe werd duidelijk dat we er alleen voor stonden. In de slotfase moesten we alle zeilen bijzetten om de laatst overgebleven vluchter te grijpen.”

In het algemeen klassement zakte Kooij naar de tweede plaats, op 2 seconden van Abrahamsen. Ook Thijssen staat op 2 seconden van de Noor.

De Ronde van Polen duurt tot en met vrijdag. Maandag staat de langste etappe op het programma, van Krasnik naar Przemysl over 237,9 kilometer.

El Ahmadi (37) kondigt definitief voetbalpensioen aan

19.03 uur: Karim El Ahmadi heeft zijn voetbalcarrière afgesloten. De Marokkaanse middenvelder, afkomstig uit Enschede, vertrok begin dit jaar bij de Saudische club Al-Ittihad. „Ik heb er een paar maanden over na kunnen denken. Het is nu officieel dat ik wil gaan stoppen met voetballen”, zei de 37-jarige El Ahmadi bij ESPN, waar hij de analyse verzorgde bij de oefenwedstrijd van zijn oude club Feyenoord tegen Osasuna.

„Ik voel me nog wel goed om eerlijk te zijn. Maar ik heb vier jaar in Saudi-Arabië gezeten en in Nederland eigenlijk alles meegemaakt. Dan kom je op een leeftijd... Ik heb een mooie carrière gehad, het waren mooie tijden. Nu is het tijd voor iets nieuws. Ik ga me focussen op dingen na het voetbal.”

El Ahmadi brak in de Eredivisie door bij FC Twente. Hij speelde daarna meerdere periodes voor Feyenoord, waarmee hij landskampioen werd in 2017 en ook de KNVB-beker en Johan Cruijff Schaal veroverde. De Marokkaanse international voetbalde daarnaast voor de Engelse club Aston Villa en in de Verenigde Arabische Emiraten voor Al-Ahli.

De Vries in tweede Formule E-race in Londen wel op podium

19.00 uur: Nyck de Vries heeft alsnog een podiumplaats kunnen vieren bij de dubbele E-Prix in Londen. De Nederlandse coureur eindigde zondag als derde, achter de Braziliaan Lucas di Grassi (eerste) en de Brit Jake Dennis (derde). Een dag eerder was De Vries in de Engelse hoofdstad ook als derde afgevlagd, maar hij kreeg na de race een tijdstraf van 5 seconden. De 27-jarige coureur van Mercedes viel daardoor terug naar de zesde plaats.

Dennis won zaterdag voor eigen publiek. Stoffel Vandoorne, de Belgische teamgenoot van De Vries bij het Formule E-team van Mercedes, eindigde toen als tweede. Zondag kwam Vandoorne als vierde over de finish, nadat hij van plek dertien was gestart.

De Belg verstevigde de leiding in het WK-klassement. Met nog twee races te gaan, over twee weken in Zuid-Korea, heeft Vandoorne 36 punten voorsprong op de Nieuw-Zeelander Mitch Evans. Hij staat op het punt om De Vries op te volgen als wereldkampioen in de elektrische raceklasse Formule E. Titelverdediger De Vries is de nummer 8 van het klassement, vlak achter Robin Frijns die zondag als zevende finishte.

Dessers met twee treffers op schot bij Racing Genk

18.29 uur: Cyriel Dessers heeft Racing Genk met twee doelpunten aan de eerste overwinning van het Belgische voetbalseizoen geholpen. Voor eigen publiek won Genk met 3-1 van Standard Luik. Alle doelpunten vielen in het eerste half uur.

Dessers tikte in de 5e minuut de 1-0 binnen en was 10 minuten later ook betrokken bij de 2-0 van Mike Trésor (oud-speler van NEC en Willem II). Denis Dragus deed met een fraaie goal wat terug namens Standard Luik, maar Dessers herstelde uit een strafschop al snel de marge van twee doelpunten. De spits, die vorig seizoen op huurbasis voor Feyenoord speelde, werd in de slotfase gewisseld.

Dessers en Trésor hadden vorige week ook al gescoord tegen landskampioen Club Brugge. Desondanks verloor Genk toen bij de competitiestart met 3-2. Dessers, international van Nigeria, werd de afgelopen weken in verband gebracht met heel wat andere clubs. Tot een transfer is het echter nog niet gekomen.

Met Oranje-international Noa Lang in de basis ging Club Brugge onderuit bij KAS Eupen: 2-1. Ook daar vielen de doelpunten al vroeg in de wedstrijd, in de eerste 20 minuten. Eupen speelde de laatste 25 minuten met een man minder na een rode kaart, maar Club Brugge wist daarvan niet te profiteren. Lang was na ruim een uur gewisseld door trainer Carl Hoefkens, Bjorn Meijer mocht als invaller juist het laatste half uur meedoen. Ruud Vormer bleef op de bank bij Club Brugge.

Caroline Garcia pakt in Warschau negende WTA-titel

18.20 uur: Caroline Garcia heeft het tennistoernooi van Warschau op haar naam geschreven. De Française was in de finale in twee sets te sterk voor de Roemeense Ana Bogdan: 6-4 6-1.

Voor de 28-jarige Garcia, de nummer 45 van de wereld, betekende het haar negende WTA-titel. In de kwartfinales in Warschau schakelde ze Iga Swiatek, de Poolse mondiale nummer 1, uit.

De 29-jarige Bogdan wacht nog op haar eerste eindzege op het hoogste niveau.

Kelderman derde in eendagskoers Circuito de Getxo

18.16 uur: Wielrenner Wilco Kelderman heeft in de Baskische eendagskoers Circuito de Getxo net naast de winst gegrepen. De 31-jarige Nederlander, die rijdt voor Bora-hansgrohe, eindigde als derde. De 19-jarige Spanjaard Juan Ayuso won de sprint heuvelop van de kopgroep van vier man.

Kelderman ging na een koers over bijna 200 kilometer door het Baskenland, van Bilbao naar Getxo, de sprint aan. Ayuso (UAE Team Emirates) reed hem echter voorbij, net als de Italiaan Andrea Piccolo.

Kelderman ontbrak de afgelopen weken in de Tour de France. Hij deed wel mee aan de Giro en de Dauphiné. Zaterdag eindigde hij in de Clásica San Sebastián op de 36e plaats, ruim 5 minuten achter de Belgische winnaar Remco Evenepoel.

Vollering raakt teamgenote Moolman kwijt voor laatste Touretappe

13:33 uur Demi Vollering is voor de laatste etappe in de Tour de France Femmes nog een teamgenote kwijtgeraakt. De Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman stapt niet meer op bij SD Worx voor de laatste bergrit van Lure naar La Super Planche des Belles Filles.

De 36-jarige wielrenster heeft een infectie opgelopen, meldt haar ploeg. „Na een medisch advies heb ik besloten om mijn lichaam te respecteren”, zei Moolman. „Het is gek hoe snel dingen kunnen veranderen, van je heel sterk voelen naar totaal leeg.”

Moolman kwam in de bergrit van zaterdag op ruime achterstand van winnares Annemiek van Vleuten binnen. De Zuid-Afrikaanse was de etappe begonnen als de nummer vijf in het algemeen klassement. Ze verloor echter ruim 13 minuten en zei na afloop zich niet goed te hebben gevoeld.

Ploeggenote Vollering finishte als tweede in de etappe in de Vogezen en begint ook als de nummer 2 achter Van Vleuten aan de slotetappe. Eerder moest Marlen Reusser al opgeven bij SD Worx. De Zwitserse liep een hersenschudding op bij een val.

Sam Oomen start niet meer in Ronde van Polen na val

10:55 uur Sam Oomen gaat niet meer van start in de tweede etappe van de Ronde van Polen. De 26-jarige Brabander van Jumbo-Visma ondervindt te veel hinder van de verwondingen die hij opliep bij een val in de eerste etappe, die werd gewonnen door ploeggenoot Olav Kooij.

„Helaas zal Sam niet starten in de etappe van vandaag. Hij heeft te veel last van de val van gisteren”, meldde de ploeg via Twitter. Ploegleider Arthur van Dongen sprak na de eerste etappe al zijn zorgen uit over Oomen, die bij een massale valpartij vlak voor de finish betrokken was. „Hij sprak over een pijnlijk gevoel in zijn pols. Het is te hopen dat de schade meevalt.”

Tennissers Brooksby en De Minaur in finale Atlanta

09:57 uur De Amerikaanse tennisser Jenson Brooksby en de Australiër Alex de Minaur nemen het tegen elkaar op in de finale van het toernooi van Atlanta.

Brooksby, de nummer 43 van de wereldranglijst, versloeg in de halve finales zijn landgenoot Frances Tiafoe in twee sets (6-1 6-4). De Minaur, die op de dertigste plaats van de ranking staat, was in drie sets te sterk voor Ilja Ivasjka uit Belarus (5-7 6-2 6-2)

Brooksby verloor al twee finales op de ATP Tour en hoopt zijn eerste toernooi te winnen. De Minaur kan zijn zesde ATP-titel veroveren. Hij won het toernooi in Atlanta al in 2019

Ruim 1 miljoen kijkers zien PSV Johan Cruijff Schaal binnenhalen

08:38 uur De strijd om de Johan Cruijff Schaal is zaterdagavond op televisie bekeken door zo’n 1,1 miljoen mensen. Dat meldt de Stichting Kijkonderzoek (SKO). De met 5-3 door PSV gewonnen wedstrijd tussen de bekerwinnaar uit Eindhoven en landskampioen Ajax was te zien op zowel FOX als ESPN.

Om de wedstrijd te zien, stemden de meeste kijkers in eerste instantie af op FOX. De eerste helft, waarin PSV voor kwam te staan, werd volgens SKO gezien door 732.000 mensen. Na de rust waren dat er 280.000. Bij ESPN keken er de eerste helft 637.000, waarvan er bij de tweede helft nog zo’n 562.000 over waren.