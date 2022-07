Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Vollering raakt teamgenote Moolman kwijt voor laatste Touretappe

13:33 uur Demi Vollering is voor de laatste etappe in de Tour de France Femmes nog een teamgenote kwijtgeraakt. De Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman stapt niet meer op bij SD Worx voor de laatste bergrit van Lure naar La Super Planche des Belles Filles.

De 36-jarige wielrenster heeft een infectie opgelopen, meldt haar ploeg. "Na een medisch advies heb ik besloten om mijn lichaam te respecteren", zei Moolman. "Het is gek hoe snel dingen kunnen veranderen, van je heel sterk voelen naar totaal leeg."

Moolman kwam in de bergrit van zaterdag op ruime achterstand van winnares Annemiek van Vleuten binnen. De Zuid-Afrikaanse was de etappe begonnen als de nummer vijf in het algemeen klassement. Ze verloor echter ruim 13 minuten en zei na afloop zich niet goed te hebben gevoeld.

Ploeggenote Vollering finishte als tweede in de etappe in de Vogezen en begint ook als de nummer 2 achter Van Vleuten aan de slotetappe. Eerder moest Marlen Reusser al opgeven bij SD Worx. De Zwitserse liep een hersenschudding op bij een val.

Sam Oomen start niet meer in Ronde van Polen na val

10:55 uur Sam Oomen gaat niet meer van start in de tweede etappe van de Ronde van Polen. De 26-jarige Brabander van Jumbo-Visma ondervindt te veel hinder van de verwondingen die hij opliep bij een val in de eerste etappe, die werd gewonnen door ploeggenoot Olav Kooij.

„Helaas zal Sam niet starten in de etappe van vandaag. Hij heeft te veel last van de val van gisteren”, meldde de ploeg via Twitter. Ploegleider Arthur van Dongen sprak na de eerste etappe al zijn zorgen uit over Oomen, die bij een massale valpartij vlak voor de finish betrokken was. „Hij sprak over een pijnlijk gevoel in zijn pols. Het is te hopen dat de schade meevalt.”

Tennissers Brooksby en De Minaur in finale Atlanta

09:57 uur De Amerikaanse tennisser Jenson Brooksby en de Australiër Alex de Minaur nemen het tegen elkaar op in de finale van het toernooi van Atlanta.

Brooksby, de nummer 43 van de wereldranglijst, versloeg in de halve finales zijn landgenoot Frances Tiafoe in twee sets (6-1 6-4). De Minaur, die op de dertigste plaats van de ranking staat, was in drie sets te sterk voor Ilja Ivasjka uit Belarus (5-7 6-2 6-2)

Brooksby verloor al twee finales op de ATP Tour en hoopt zijn eerste toernooi te winnen. De Minaur kan zijn zesde ATP-titel veroveren. Hij won het toernooi in Atlanta al in 2019

Ruim 1 miljoen kijkers zien PSV Johan Cruijff Schaal binnenhalen

08:38 uur De strijd om de Johan Cruijff Schaal is zaterdagavond op televisie bekeken door zo’n 1,1 miljoen mensen. Dat meldt de Stichting Kijkonderzoek (SKO). De met 5-3 door PSV gewonnen wedstrijd tussen de bekerwinnaar uit Eindhoven en landskampioen Ajax was te zien op zowel FOX als ESPN.

Om de wedstrijd te zien, stemden de meeste kijkers in eerste instantie af op FOX. De eerste helft, waarin PSV voor kwam te staan, werd volgens SKO gezien door 732.000 mensen. Na de rust waren dat er 280.000. Bij ESPN keken er de eerste helft 637.000, waarvan er bij de tweede helft nog zo’n 562.000 over waren.