Oranje Leeuwinnen geven winst in slotfase weg

De kampioen van Europa en nummer 2 van het WK nam in het lege Stade du Hainaut een voorsprong van 2-0 via doelpunten van Lynn Wilms en recordinternational Sherida Spitse. De 19-jarige Wilms debuteerde in de basis als rechtsback, de positie waarop Wiegman naar een oplossing zoekt nu Desiree van Lunteren (gestopt) en Liza van der Most (zwaar geblesseerd) zijn weggevallen. De verdedigster van FC Twente kreeg de bal in de 29e minuut voor haar voeten na een gekraakt schot van Jackie Groenen en haalde doeltreffend uit. Een paar minuten later verdubbelde Spitse de voorsprong uit een strafschop, na een overtreding op Lieke Martens.

Frankrijk kwam kort voor rust terug in de wedstrijd na een fout van Dominique Bloodworth. De verdedigster kopte de bal te zacht terug op keepster Sari van Veenendaal en daarvan kon Valérie Gauvin profiteren. Een handsbal van Spitse leidde na een uur de Franse gelijkmaker uit een strafschop in. Oranje had in de tweede helft weinig in te brengen, maar kwam wel weer op voorsprong dankzij een doelpunt in de 72e minuut van Martens.

Een kwartier voor tijd moest Stefanie van der Gragt met een ogenschijnlijk forse enkelblessure van het veld. In de vierde minuut van de extra tijd voorkwam invalster Ouleymata Sarr dat Oranje het toernooi met een zege zou afsluiten.

De wedstrijd werd in Valenciennes zonder publiek gespeeld, vanwege de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen.