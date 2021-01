Spaanse media laaiend enthousiast over matchwinner Frenkie de Jong

Frenkie de Jong is er snel bij om assistgever Lionel Messi te bedanken. Ⓒ ANP/HH

Met de winnende treffer tegen hekkensluiter Huesca had het jaar voor Frenkie de Jong niet beter kunnen beginnen in het shirt van FC Barcelona. Op aangeven van jubilaris Lionel Messi zorgde hij zondagavond voor Catalaanse blijdschap. De Spaanse kranten zijn eensgezind uiterst positief over het optreden van de 23-jarige middenvelder in het eerste competitieduel van 2021.