Dirk van Duijvenbode neemt plek van Michael van Gerwen in

Dirk van Duijvenbode beleeft mooie tijden. Ⓒ PDC

De grootste verrassing op het EK darts was toch weer de uitschakeling van Michael van Gerwen. De nummer één van de wereld behaalde zelf een prima niveau, maar trof een ontketende Ian White. Aan de andere kant was er nog een andere Nederlandse surprise in de positieve zin van het woord. Dirk van Duijvenbode gaat na zijn eerdere finaleplek bij de World Grand Prix door met stunten. Nu staat hij in de kwartfinales van het Europees kampioenschap.