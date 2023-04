Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik ben niet opgegroeid met afgunst’ Van Bronckhorst geniet als ’supporter op het scootertje’ van Slots Feyenoord

Door Marcel van der Kraan en Valentijn Driessen

Giovanni van Bronckhorst. Ⓒ René Bouwman

Voor Feyenoord is de strijd om de landstitel na de dramatisch verlopen halve finale in het bekertoernooi dubbel zo belangrijk geworden. Zes jaar geleden werd de club onder trainer Giovanni van Bronckhorst voor het laatst kampioen. De coach van toen deelt zijn ervaringen in de hoop dat Arne Slot zijn club aan een nieuwe hoofdprijs gaat helpen.